Agoopは、小売業や飲食業、商業施設などの事業者向けに、アプリのプッシュ通知から来店計測までをワンストップで運用できるアプリエンゲージメントサービス「ロケベル」を5月13日に提供開始した。アプリ通知から来店計測までをワンストップで運用できるサービス「ロケベル」のイメージロケベルは来店履歴やユーザー属性などのデータを活用し、メッセージを届けたいユーザーを直感的な操作でセグメント化して配信できるサービスで、