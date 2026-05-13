ユニットコムは5月13日、独自に展開する「iiyama PC」ブランドにおいて、Intel Core Ultraシリーズ3を搭載する14型ノートPCを発売した。一部構成のカスタマイズにも対応する。iiyama PC、14型で899gの薄型軽量OLEDノートPCに最新Intel Core Ultra 構成モデルIntel Core Ultraシリーズ3プロセッサを搭載し、Microsoftが提唱するCopilot+ PCに準拠した14型ノートPC製品。ディスプレイにはOLEDパネルを採用している点も特徴で、発光な