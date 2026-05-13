ガーミンジャパンは5月13日、ランニングGPSウォッチ「Forerunner」（フォアランナー）シリーズ新製品として、「Forerunner 70」「Forerunner 170」「Forerunner 170 Music」の3製品を発表した。ランニング初心者向けに強度やボリュームを抑えたワークアウト機能などを搭載する。5月21日に予約開始し、5月28日に発売する。価格は39,800円から。Forerunner 70／170／170 MusicForerunner 70（上段）とForerunner 170シリーズ（下段）