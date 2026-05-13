UCCジャパンは7月1日、「UCCコーヒー博物館」(兵庫県神戸市)をリニューアルオープンする。それに伴い、5月15日正午12時より専用サイトにて予約受付を開始する。UCCコーヒー博物館○「UCCコーヒー博物館」6年ぶりにリニューアル同施設は「コーヒーの素晴らしさを一人でも多くの人に伝えたい」というUCCグループ創業者・上島忠雄氏の熱い想いから、1987年10月1日(コーヒーの日)に、創業の地・神戸に誕生した。コーヒーに関する多岐に