水素で脱炭素社会へ。愛知県碧南市に研究開発施設が完成です。 【写真を見る】ディーゼルエンジンを水素で？愛知･碧南市に脱炭素社会を目指した研究開発施設 ｢未来の子どものために｣ この施設は、東京のスタートアップ企業「iLabo」が愛知県の補助金を活用し、完成させました。 「iLabo」は、軽油が燃料のディーゼルエンジンを水素で動くよう改造する事業を行っていて、新施設は出力や燃費向上のための研究開