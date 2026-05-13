青切符効果か。自転車の検挙数が去年より減りました。 【写真を見る】“青切符”の効果？愛知で4月の自転車の検挙数が去年より減少 全体の7割が｢一時不停止｣ 指導･警告は2091件 去年の半数以下に 愛知県警によりますと、制度が始まった4月の青切符による検挙は257件で、内訳では「一時不停止」が188件と全体の約7割を占めています。 指導･警告は2091件 去年の半数以下に また、「酒気帯び運転」など悪質で危険な違反に適用され