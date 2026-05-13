【モデルプレス＝2026/05/13】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が5月12日に自身のInstagramを更新。ロングヘアとなったヘアスタイルを披露した。【写真】「今日好き」出身19歳美女「お顔の小ささ際立つ」雰囲気ガラリの“復活”新ヘア◆榊原樹里、ロングヘア姿を公開榊原は、「ロング復活！！」とつづり、鏡越しの自撮りショットを投