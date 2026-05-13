増⽥貴久がプロデュースするソロライブの第2弾「増⽥貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽」が5都市14公演で現在、絶賛公演中。4⽉28⽇（⽕）17時から東京ガーデンシアターで開催されたステージをレポートします。オープニングからまっすぐな歌声で観客を魅了⼈⽣は喜怒哀楽、様々な感情を感じながら⽣きていくもの。増⽥さんの中にある喜怒哀楽を⾳楽で表現したソロデビューアル