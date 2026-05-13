中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月13日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は13日の記者会見で、日本の憲法9条改正は平和国家という自己認識を揺るがし、社会の分断を招くとの報道に関し、平和を愛するすべての国と日本の人々は右翼勢力による日本の「再軍事化」を阻止しなければならないと強調した。郭氏は次のように述べた。日本の右翼勢力は「自衛」を口実に「外部の脅威」を誇張しており、自