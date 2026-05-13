タレントの西野未姫さん（27）が13日、自身のインスタグラムを通じて第2子を出産したことを報告しました。西野さんは2022年11月、極楽とんぼ・山本圭壱さんとの結婚を報告。2024年10月、第1子となる女の子を出産し、今年1月に第2子を妊娠したことを発表していました。■西野未姫さんのコメント全文（本人のインスタグラムより）ご報告です！5月8日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です出産前たくさんのファンの方が応援し