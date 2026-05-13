ボートレース江戸川のG2「江戸川634杯モーターボート大賞」は13日に予選3日目が行われた。永田秀二（40＝東京）が息を吹き返した。3日目後半9Rは5コースから全速ターンで内4艇を捲り切って、準優勝戦進出へ望みをつないだ。2日目に飯山泰が「永田君にペラを教わって良くなった」と話していたが「前半レースを見ていた飯山さんがアドバイスをくれました。後半はカカリと行き足が良くなっていた」と先輩の言葉で機力アップに