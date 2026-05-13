西川きよしさん、西川ヘレンさん夫妻の息子で、タレント・俳優の西川忠志さんが自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。 【写真を見る】【 西川忠志 】Ｔシャツ姿のオフショットに反響「腕の太さ、かっこよすぎです！！」「思わず３度見しました」西川忠志さんは「いやー５月ですが既に夏日で街は半袖での方も沢山いらっしゃいますね」「そういう僕もですが」と綴ると、Ｔシャツ姿の写真をアップ。続