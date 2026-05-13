南極の平和利用や環境保護などを議論する「南極条約協議国会議」に合わせて広島市を訪れている科学者らが13日、平和記念公園内で、南極の氷が解けた場合の海面上昇リスクを示し気候変動対策を訴えた。南極に関わる非政府組織（NGO）代表団は松井一実広島市長を表敬訪問した。公園では中国やチリ、トルコなど6カ国の7人が黄色いロープを高さ1メートルに上げて並び、広島市中心部の浸水を想定した衛星写真を示した。気候変動に関