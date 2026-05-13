日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長（49）が12日放送の日本テレビの報道番組「newszero」（月〜木曜後11・00、金曜後11・59）にVTR出演。6月11日（日本時間12日）に開幕するW杯北中米大会で優勝を目指す日本代表の成長について語った。番組内ではメインキャスターを務めるフリーアナウンサー藤井貴彦による宮本会長へのインタビューを放送。現在の日本代表について「予想を超えるスピードで選手たち、チームがパフォーマ