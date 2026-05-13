14日は急な雨に注意。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■14日も天気急変の恐れ 空模様の変化に注意を14日（木）も上空には寒気が居座り、大気の不安定な状態が続きそうです。日中は広く日差しが届くものの、午後は東北から九州にかけて、にわか雨や雷雨があるでしょう。山沿いや内陸を中心に雨雲が発達しやすく九州や近畿では激しい雷雨になる恐れがあります。急に空が暗くなってきたり、冷たい風が吹いてきたら積乱雲