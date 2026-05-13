信じていた言葉が、春のLINEであっけなく覆された子どもの進学は、それぞれの家庭の判断で決まるものです。どの学校を選ぶかも、どこまで周囲に話すかも本来自由であり、他人が口を出すことではありません。【漫画】記念受験、不合格なら一緒に公立行こうという約束だったのに（全編を読む）それでも、長く親しくしてきた相手から聞いていた話が、ある日全く違う形で覆されたとき、人は思いがけず深く傷つくことがあります。裏切ら