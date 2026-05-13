自分がどんな状態になっても、今あるものを大切にしながら生を全うする強さが猫にはある。アメリカンショートヘアのあずきくんも、そのひとりだ。【写真】健気に生きるアメリカンショートヘアのあずきくんあずきくんは心臓の筋肉が厚くなる心筋症を患い、血栓が血管に詰まる血栓塞栓症となり、後ろ足がまひした。だが、残された前足をフルに使って、飼い主さんとの日々を楽しんでいる。憧れだったアメリカンショートヘアを迎えて20