中国工業・情報化部が9日に発表した中国造船業の最新のデータによると、第1四半期（1-3月）の中国の造船業は新造船竣工量、新造船受注量、手持ち工事量の3大指標でいずれも世界一になった。新造船竣工量には造船業の効率が反映される。同期の中国造船業の完成工事高は積載重量トン数（DWT）で計算すると前年同期比46．0％増の1568万DWTだった。江蘇省南通市の造船所では新たに建造される浮体式液化天然ガス（LNG）輸送船がモジュー