元HKT48でモテクリエイターの“ゆうこす”こと菅本裕子さんは5月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。完全防備のUVパーカー姿を披露しました。【写真】ゆうこすの日焼け防止パーカー姿「まあまあヤバイですね笑」ゆうこすさんは「ただでさえヤバいのにこれ数日使ってたんですけど...」とつづり、1枚の写真を投稿。UV対策を徹底したピンクのジップパーカーを着た自撮りショットです。襟は目の下までしっかり閉め、フードのつばも広