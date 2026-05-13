行動範囲を広げる軽二輪モデル登場ヤマハは、レトロな外観と現代のパフォーマンスを融合させた“Neo Retro”シリーズに、新たな軽二輪モデル「XSR155 ABS」を追加し、2026年6月30日に発売することを発表しました。このモデルは、“「ファッショナブル」「乗って楽しい」の二刀流”というコンセプトを掲げて開発されました。【画像】満を持して登場！ ヤマハ新型「XSR155」遂に発売！ 画像で見る（30枚以上）ヤマハのXSRシリ