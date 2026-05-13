「ディズニーストア」は、5月12日（火）から、暑い季節にぴったりなひんやり甘いスイーツデザインのクールグッズを、全国の店舗や公式オンラインストア、「ディズニーフラッグシップ東京」で順次発売中だ。【写真】ミニーマウスデザインの「ルームウェア」もかわいい！クールグッズ一覧■おいしそうなスイーツをデザイン今回発売されるのは、おいしそうなスイーツのアートにキュートなキャラクターたちの愛らしさがたっぷり