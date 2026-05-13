どうやって逃げた？ 5月12日、熊本県阿蘇市の観光動物園「阿蘇カドリー・ドミニオン」で、展示していたヤマアラシ2匹が逃げ出しました。 【写真を見る】逃げ出した2匹のヤマアラシ提供：阿蘇カドリー・ドミニオン 夜までに2匹とも園内で捕獲され、けがをした人もいませんでした。 記者「ヤマアラシは、自ら穴を掘ってフェンスの外に逃げ出したと見られています」 展示場所から逃げ出したオスとメスのヤマアラシ