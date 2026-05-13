iPS細胞を使ったパーキンソン病治療のための再生医療製品について、会社は年内に1例目の処方を目指すということです。 住友ファーマが開発した「アムシェプリ」は、iPS細胞から作製したドーパミンを生み出すもととなる細胞で、13日の厚生労働省の諮問機関の会議で、パーキンソン病治療の再生医療製品として保険適用されることが了承されました。 「アムシェプリ」はパーキンソン病の患者の脳に移