俳優の宮地真緒（42）が、13日午後7時に配信となるショートドラマアプリ「BUMP」オリジナル作品の『破滅のシャンパン〜40歳主婦、ホス狂はじめました〜』に出演。“ホス狂”の主婦役を演じる。【写真】シャンパン片手に楽しそう…“堕ちていく”平凡主婦役の宮地真緒と“堕とす”ホスト役の富園力也本作は、家庭で夫や息子から“透明人間”のように扱われ、孤独と虚無感を抱えていた40歳の平凡な専業主婦が、偶然出会った一人