アメリカ・カリフォルニア州の元市長が、中国政府の情報機関の指示を受け“工作活動”を行ったとして起訴され辞任した。地元ニュース発信を通じ影響工作をしていた疑いが波紋を広げている。中国の工作員として活動した罪で市長を起訴、市長職を辞任アメリカ・カリフォルニア州の市長がかつて送っていたとされるメッセージ。リーダーありがとうございます。アメリカの市長が“リーダー”と呼んだ相手は、中国政府の情報機関で責任あ