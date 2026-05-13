元ＡＫＢ４８・西野未姫とお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱夫妻に第２子が誕生した。西野は１３日、自身のインスタグラムを更新。「ご報告です！５月８日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です」と報告し、長男を抱いた山本、１歳長女の家族４人の写真をアップ。「出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげで自信を持って出産に挑む事ができました！本当にありがとうござい