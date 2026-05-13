新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」（１４日、後楽園ホールで開幕）の全体会見が１３日に行われ、初出場の葛西純（５１＝フリーダムズ）が前年度覇者・藤田晃生（２３）に宣戦布告した。キャリア２８年目にしてまさかのＢＯＳＪ初参戦となるデスマッチのカリスマは、Ａブロックから挑戦を狙う。この日の会見でコメントの順番が回ってくると「大葛西コールがねえと俺っち、体動か