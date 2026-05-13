◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（１３日・横浜）中日・石川昂弥内野手が今季７打席目で初安打を放った。６回先頭で右前へ。バットを折られながらも、しぶとく落とした。この日１軍に昇格し、即スタメンで起用。第１打席は右飛に倒れたが、第２打席でＨランプをともした。今季は開幕１軍メンバーに入ったものの、２試合で４打数無安打のまま、４月１日に登録抹消。福永裕基内野手が出場選手登録を抹消されたこともあり、