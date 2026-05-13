ＮＨＫＥテレの人気子供番組「みいつけた！」（月〜金曜・午前７時半）で「サボさん」役を演じる俳優の佐藤貴史が１３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「サバンナ」の高橋茂雄と共演する番組への思いを明かした。高橋は番組で人気キャラクター「コッシー」の声優を務めている。佐藤は高橋の出演継続を伝えるネットニュースを引用し、「見てくれているみんなが、安心して笑える時間を届けられるように、これからもがんば