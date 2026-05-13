【モデルプレス＝2026/05/13】元AKB48でタレントの西野未姫（27）5月13日、自身のInstagramを更新。第2子の出産を発表した。【写真】27歳元AKB、生まれたて長男抱える芸人夫＆1歳長女との家族ショット◆西野未姫、第2子出産報告西野は「5月8日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です」と報告。「出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげで自信を持って出産に挑む事ができました！」