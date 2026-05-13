福岡市の舞鶴公園では、色とりどりのシャクヤクが見頃を迎えています。 ■野口明日香記者「心地いい風が吹いて、シャクヤクの甘くて上品な香りがしています。白、ピンク、赤と、色のグラデーションが楽しめます。」舞鶴公園の中にある、およそ8000平方メートルの牡丹・芍薬園（ぼたん・しゃくやくえん）には、およそ20種類、1400株のシャクヤクが植えられています。早咲きと遅咲きの品種があり、現在は遅咲きのも