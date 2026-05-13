ドル円１５７．８０近辺、ユーロドル１．１７０５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル買いの勢いは落ち着いてきている。ドル円は157.90付近まで高値を伸ばしたが、158円手前で上値を抑えられている。ユーロドルは1.1696付近まで安値を広げたあと、1.17台へと小反発。NY勢の参加前にやや調整が入っている。 USD/JPY157.81EUR/USD1.1705