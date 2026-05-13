秋田朝日放送 秋田と岩手にまたがる八幡平の人気観光スポット「ドラゴンアイ」。まもなく雪解けが進むと見ることができる山の中の絶景です。この近くでクマが撮影されました。 12日午後３時ごろ、八幡平で撮影された映像です。後生掛駐車場公衆トイレからおよそ３００ｍの場所にクマが現れました。撮影した人によりますと、クマは２頭いて、同行したガイドの説明では木のに登って新芽を食べたり、オスとみられるクマがメ