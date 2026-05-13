ミャンマーの詐欺拠点から警察官になりすまして電話をかけ、現金をだまし取った「かけ子」の男2人に対し、検察側は懲役6年を求刑しました。 【写真を見る】ミャンマー拠点の詐欺 現金1585万円をだまし取った罪の男2人に懲役6年求刑 弁護側｢指示に従わなければ命の危険がある状況だった｣ 起訴状などによりますと住居不定・無職の石川翔紀被告（33）と谷地智成被告（23）は去年1月、ミャンマーの特殊詐欺拠点か