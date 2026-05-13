パフォーマンスを披露する王鉄柱さん（左）。（４月２３日撮影、長春＝新華社記者／張楠）【新華社長春5月13日】中国ではここ数年、文化観光ブームの後押しを受けて各地の観光地はNPC（ゲーム用語で、街などに登場するキャラクター）の演出に力を入れ、一部の「観光地NPC」がリアルさや熟練度で観光客の心をつかんでいる。役者の王鉄柱（おう・てつちゅう）さんもその一人だ。王さんは2024年、吉林省長春市の長春動植物公園で