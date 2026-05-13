朝日放送テレビ（ABCテレビ）制作のドキュメンタリー2作品が、ドイツで開催された「ワールドメディアフェスティバル」で、ドキュメンタリー部門の金賞を受賞した。同局の金賞受賞は初めてで、一挙にダブルの快挙を成し遂げた。【写真】『絵がつなぐ いのち尊し』阪神・淡路大震災を伝える画家の中嶋洋子さん受賞したのは、『絵がつなぐ いのち尊し』と『見えない傷あと 〜JR脱線事故20年〜』の2作品。『絵がつなぐ いのち尊