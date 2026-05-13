ｉＰＳ細胞（人工多能性幹細胞）を使ったパーキンソン病治療のための製品について、厚生労働省は１３日、薬価（公定価格）を約５５３０万円とし、２０日から公的医療保険を適用することを決めた。１人目の治療は今秋にも始まる見通しだ。ｉＰＳ細胞由来の製品の実用化は世界初となる。厚労相の諮問機関・中央社会保険医療協議会（中医協）が了承した。保険適用が決まったのは、ｉＰＳ細胞から作った神経の細胞が入った「アム