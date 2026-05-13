5月8日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』には、首の手術を終えたマツコ・デラックスが2カ月ぶりに出演。入院生活を経て起きた、自身の“変化”について語る場面があった。【映像】マツコ、退院後に“食の好み”が激変「半分しか食べられなかった」大好物明かし有吉も驚き2カ月ぶりの再会となった有吉弘行から、開口一番「全然痩せてねぇな！」と手荒い歓迎を受けたマツコ。「そうなの。みんな会うと『全然痩せてねぇな』っ