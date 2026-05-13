食糧難に苦しむ海外の人たちに向けた児童たちの取り組みです。岡山県津山市の小学生がアフリカに送る支援米の田植えを行いました。 【写真をみる】泥まみれになりながら子どもたちが元気いっぱいに田植え 「すごく気持ちいい」 水田に児童たちの元気な声が響きます。津山市の高野小学校では、食糧難に苦しむ人々のためにと児童らが育てたコメ、支援米をアフリカのマリ共和国に届ける活動を続けています。 「マリに愛を込めて」