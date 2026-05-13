ジェフユナイテッド千葉は13日、クラブ公式サイトで「鹿島アントラーズ戦にご来場予定の皆様へ (公共交通機関のご利用および迷惑駐車防止のお願い)」との声明を発表した。千葉は17日にフクダ電子アリーナで行われるJ1百年構想リーグEAST第17節で鹿島アントラーズと対戦する。結果次第で鹿島の地域リーグラウンド首位通過が決まる一戦だ。クラブは「明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド 第17節 鹿島アントラーズ戦は