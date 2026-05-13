エバートンウィメンの日本女子代表(なでしこジャパン)DF北川ひかるが11日、自身のインスタグラム(@hiiiiiiika14)で29歳の誕生日を報告した。10日がバースデーだった北川は「29歳になりました ラスト20代楽しみます 3人のおかげで特別で幸せな日になりました ありがとう!!!」と投稿。チームメイトのDF石川璃音、MF林穂之香、FW籾木結花と誕生日を祝った写真などを複数アップした。コメント欄ではファンから祝福の言葉が殺到。