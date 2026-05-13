[5.13 J1百年構想リーグ EAST第12節](Gスタ)※19:00開始主審:清水勇人<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 5 ドレシェヴィッチDF 50 岡村大八MF 10 ナ・サンホMF 16 前寛之MF 23 白崎凌兵MF 27 エリキMF 34 徳村楓大MF 88 中村帆高FW 99 テテ・イェンギ控えGK 13 守田達弥DF 19 中山雄太DF 24 キム・ミンテDF 26 林幸多郎MF 8 仙頭啓矢MF 11 増山朝陽MF 18 下田北斗FW 9 藤尾翔太FW 49 桑山侃士監督