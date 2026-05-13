野球用品メーカーのSSK BASEBALLが5月10日、Xを更新。NPBマザーズデー2026にちなんだ母の日カラーのユニフォームに身を包んだ白井一行（47）審判員の写真を投稿した。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 「NPBマザーズデー2026白井さんにポーズもいただき