新緑が生い茂る季節を迎える中、白鷹山ではきょう、夏山開きが行われました。３市２町の人々を繋ぐ伝統のイベントに地域の人たちと一緒に参加してきました。 【写真を見る】山頂目指し930段の石段を登る！「地区の人々の拠り所」白鷹山で夏山開き（山形） 藤井響樹アナウンサー「南陽市小滝地区にある白鷹山に来ています。きょうはその白鷹山の山頂であるお祭りが開かれるということなんです。ということで今から９３０