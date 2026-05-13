日本ドライケミカル [東証Ｓ] が5月13日大引け後(19:15)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比41.5％増の82.3億円に拡大し、従来予想の74億円を上回って着地。4期連続で過去最高益を更新した。4期連続増益となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比6.0％減の19億円に減り、売上営業利益