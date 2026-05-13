○マサル [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.90％にあたる1万7000株(金額で8500万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月14日から5月18日まで。 ○大豊建 [東証Ｓ] 発行済み株式数の1.54％にあたる140万株の自社株を消却する。消却予定日は5月29日。 ○甜菜糖 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.73％にあたる33万株(金額で14億6355万円)を上限に、5月14日朝の東証の自己株式立会外買付取