―テラドローンの株価上昇で話題、政府の成長戦略追い風に国内市場規模2倍以上に成長へ― 足もと米国をはじめ世界の株式市場でハイテク株が隆盛を極めている。東京市場でもAI・半導体セクターへの物色が活発化し、ソフトバンクグループ [東証Ｐ]やキオクシアホールディングス [東証Ｐ]といった大型株が目を見張る急騰劇を演じた。一極集中の様相を呈し、バリューや中小型グロ}