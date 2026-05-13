レダックス [東証Ｓ] が5月13日大引け後(19:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は9700万円の赤字(前の期は1億4300万円の赤字)に赤字幅が縮小し、従来予想の3億5000万円の黒字を下回り、黒字予想から一転して赤字で着地。27年3月期は2億5000万円の黒字に浮上する見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を3円→1円(前の期は無配)に減額し、今期は前期比1円増の2円に大幅増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績