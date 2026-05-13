鹿児島市の男性(70代)から現金300万円をだまし取ったとして、滋賀県の男(54)が逮捕されました。男性は、これまでに計約5400万円をだまし取られていて、警察が余罪についても調べを進めています。詐欺の疑いで逮捕されたのは滋賀県の無職、小川喜隆容疑者(54)です。警察によりますと小川容疑者は、2025年9月下旬から10月上旬までの間に、複数人と共謀し鹿児島市の男性(70代)に嘘のメッセージを送り11月上旬、現金300万