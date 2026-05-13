今秋ドラフト1位候補に挙がる山梨学院の最速152キロの二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき、3年）が13日、甲府市内の練習場で54日ぶりにブルペンでの投球練習を再開した。25球を投げて球速は143キロをマーク。「久しぶりにピッチングができてよかった。肩が軽かったです。ボールの質も悪くなかったと思います」と好感触に笑顔が輝いた。今春選抜では長崎日大との1回戦で甲子園初アーチを放つも、一塁守備の際に左手首を骨